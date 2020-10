Auffahrunfall auf der B469 bei Obernburg

An der Einmündung in die Eisenbacher Straße musste die Opelfahrerin anhalten um einem anderen Pkw die Vorfahrt zu gewähren. Ein hinter dem gelben Corsa fahrender Reichelsheimer bemerkte das Abbremsen des Opels zu spät und fuhr leicht auf diesen auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Unter Drogeneinfluss gefahren - keine Fahrerlaubnis

Erlenbach a.Main, Mechenharder Straße. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Beamte der PI Obernburg am Mittwoch Vormittag gegen 10 Uhr einen Kleinheubacher Audifahrer überprüft. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten deutliche körperliche Ausfallerscheinungen, die auf Drogenkonsum hindeuten, fest. Daher ordneten sie bei dem Audifahrer eine Blutentnahme an. Bei der weiteren Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass dieser schon seit längerer Zeit nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun u. a. eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.