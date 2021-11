Auffahrunfall auf der B469 auf Höhe Großwallstadt

Gegen 17:40 Uhr schätzte der 37-jährige Fahrer eines Opel Antara den Abstand zu einer vorausfahrenden, 62-jährigen Opel-Zafirafahrerin falsch ein und scherte zu spät zum Überholen aus. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Sulzbach. In der Zeit von Sonntag, 18:30 - Montag, 14:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Sodentalstraße, gegenüber der Schule, zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ausparken wurde durch einen unbekannten Verursacher der vordere rechte Kotflügel an einem 1er-BMW beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt rund 1.500 Euro.

Brennende Mülleimer

Mömlingen. Zu zwei qualmenden Mülleimern musste die Feuerwehr Mömlingen am Montag, gegen 18:35 Uhr. Die Müllbehälter an den gegenüberliegenden Bushaltestellen in der Bachstraße auf Höhe Finkenstraße mussten abgeschlöscht werden. Ein nennenswerter Schaden entstand nicht.

