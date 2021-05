Auffahrunfall auf der B26 zwischen Hösbach und Kreisel Weyberhöfe

Der Fahrer eines Jeep fuhr auf der B26 von Hösbach in Richtung Weyberhöfe. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr wollte er nach links auf einen Parkplatz einfahren und verlangsamte deshalb seine Fahrt.

Hinter ihm fuhr ein Fiat, dahinter ein Opel und als viertes Fahrzeug ein VW. Die Fahrerin des VW erkannte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr abbremsten und krachte in den Opel. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Fiat geschoben. Der Jeep konnte noch unbeschädigt abbiegen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der unfallverursachende VW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.



Auffahrunfall in Leider

Aschaffenburg-Leider. In der Darmstädter Straße kam es am Samstag, gegen 21.05 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Der Fahrer eines VW übersah einen verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes und fuhr auf diesen auf. Sowohl der Beifahrer des Mercedes, als auch die Beifahrerin des VW hatten nach dem Unfall leichte Schmerzen, mussten jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Vorfahrt missachtet

Am Samstag, gegen 23.20 Uhr, ereignete sich in Mainaschaff ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Ford befuhr die Robert-Koch-Straße und übersah beim Abbiegen in die Behringstraße einen bevorrechtigten BMW. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Brandfall in Hösbach

Hösbach. Am Samstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, kam es in Hösbach zu einem Brandfall. Zum Zwecke der Unkrautbeseitigung auf einer privaten Hofeinfahrt bediente sich der Beschuldigte eines Gasbrenners. Die Flammen des Gasbrenners griffen zunächst auf eine Hecke über und breiteten sich anschließend auf ein Holzlager eines benachbarten Grundstücks aus. Der etwa 15 Meter hohe Kirschbaum auf diesem Grundstück fing in der Folge ebenfalls Feuer. Auch der Balkon des Nachbarhauses wurde leicht verbrannt. Die Feuerwehr Hösbach konnte das Feuer schnell ablöschen. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen. Es entstand erheblicher Sachschaden.