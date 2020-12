Auffahrunfall auf der A3 bei Bessenbach

Am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr wollte ein Kleintransporterfahrer einen Lastwagen überholen. Dazu schloss er zügig zum Laster auf. Auf der linken Spur allerdings befanden sich weitere Fahrzeuge, weshalb er nicht überholen konnte. Sein Geschwindigkeitsüberschuss war dann so groß, dass er auf den Laster auffuhr, obwohl er noch versuchte zu bremsen. Die Front des Kleintransporters wurde massiv eingedrückt, Kraftstoff lief auf die Fahrbahn, die dann gereinigt werden musste. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss und Betäubungsmittel dabei

A3-Goldbach. Am Freitagmorgen kurz vor 3 Uhr erregte ein ungarisches Fahrzeug die Aufmerksamkeit der Verkehrspolizisten. Der 34-jährige Fahrer stand deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er war fahruntüchtig und muss nun eine 24-stündige Zwangspause einlegen, bis er wieder in der Lage ist, seinen Wagen zu führen. Außerdem musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Bei der Nachschau im Fahrzeug wurden außerdem noch etwa 5 g Kokain und etwa 2 g Amphetamin gefunden. Nun erwarten den Ungarn mehrere Anzeigen.