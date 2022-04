Auffahrunfall auf der A3 am Donnerstag - 12-Jährige leicht verletzt

Am Donnerstag gegen 13:15 Uhr war eine Volvo-Fahrerin auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als nach ihren Angaben ein bisher nicht näher beschriebenes Auto knapp vor ihr einscherte. Sie riss das Lenkrad nach rechts um auszuweichen und kollidierte mit der Außenleitplanke. Ihre 12-jährige Tochter, die auf dem Beifahrersitz saß, wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der rechte Fahrstreifen musste für eine Stunde gesperrt werden. Es entstand ein Stau von zwei Kilometern.



Die VPI Aschaffenburg-Hösbach sucht Zeugen oder aber den Autofahrer, der den Unfall ggf. im Rückspiegel bemerkt haben könnte.



Hoher Sachschaden nach Spurwechsel

Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg). Auf der A3 in Richtung Frankfurt hat ein VW-Crafter- Fahrer einen BMW übersehen. Beim Spurwechsel nach links kollidierte der von hinten ankommende BMW mit der Mittelleitwand aus Beton und dem VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Autobahn musste für zehn Minuten komplett gesperrt werden. Anschließend floss der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbei. Es entstanden etwa drei Kilometer Stau.

Stark alkoholisierter LKW-Fahrer verschläft Fahrdienst

Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg). Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr hat sich ein Disponent einer Spedition bei der VPI Aschaffenburg-Hösbach gemeldet. Er konnte einen seiner Fahrer nicht erreichen, obwohl dieser um 5 Uhr die Fahrt hätte antreten sollen. Er vermutete ihn parkend an der Rastanlage Spessart Nord, weil dieser sich von dort zuletzt gemeldet hatte. Der Disponent machte sich nun Sorgen, dass seinem Fahrer etwas zugestoßen sein könnte. Die Beamten konnten den angegebenen Lkw tatsächlich ausfindig machen. Der 38-jährige Fahrzeugführer befand sich tief schlafend im seinem Laster. Er war körperlich unversehrt und auch nicht Opfer einer Straftat geworden. Er war allerdings mit knapp 3 Promille so erheblich alkoholisiert, dass er definitiv fahruntüchtig war.

Er musste den Schlüssel umgehend abgeben, damit sichergestellt war, dass er sich in diesem Zustand nicht doch auf die Reise begab.

Der Disponent schickte einen Ersatzfahrer, der den Lkw gegen 14.30 Uhr dann auf die achteinhalb Stunden verspätete Fahrt nahm.