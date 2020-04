Auffahrunfall auf B469 bei Niedernberg

Ein Mainaschaffer war hier, auf der Fahrt Richtung Miltenberg aus nicht geklärter Ursache einem vorausfahrendem Mercedes aufgefahren. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Diebstahl aus unverschlossenem Pkw in Mömlingen

Ein Diebstahl aus einem Pkw ist am Wochenende bei der PI Obernburg angezeigt worden.

Vermutlich zwischen Samstag und Sonntag Nachmittag begab sich ein noch Unbekannter in der Obernburger Straße über einen Hofraum in eine Garage. Hier machte er sich an einem unverschlossen abgestelltem Pkw Hyundai zu schaffen, durchsuchte diesen nach Wertgegenständen und erbeutete einen geringen Geldbetrag, der im Fahrzeug zurückgelassen worden war.

Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Unter Drogeneinfluß in Elsenfeld gefahren und Polizeibeamten beleidigt

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Beamte der PI Obernburg am Sonntag Nachmittag gegen 16.30 Uhr einen Ascahffenburger mit seinem Pkw kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle zeigten sich bei dem Überprüften drogentypische Ausfallerscheinungen. Nachdem die Beamten eine Blutentnahme angerordnet hatten, beleidigte der unkooperative Autofahrer einen der eingesetzten Beamten. Den Drogenkonsumenten erwartet nun eine Strafanzeige wegen der beleidigenden Äußerungen, weiterhin Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrend unter Drogeneinfluss.

Schmierereien an Gartenhütte in Großwallstadt



Unbekannte haben, vermutlich am vergangenen Wochenende, eine am Flurbereinigungsweg liegende Gartenlaube aufgesucht und mit einer Spraydose verschmiert. Die Täter hinterließen unter anderem Hakenkreuzschmierereien und einen Smiley in roter Farbe. Der angerichtete Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.