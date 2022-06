Auffahrunfall auf A3 - Stau bei Bessenbach

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Fiat und einem Audi. Hierbei musste der Fahrer des Audis verkehrsbedingt durch den Reiseverkehr abbremsen. Der Fahrer des Fiats erkannte dies zu spät und konnte einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern.

Alle beteiligten Personen blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.

Die A 3 musste kurzfristig vollständig und für weitere 60 Minuten der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Hierbei entstand teilweise ein starker Stau.

Nasse A45: BMW rutscht bei Kleinostheim in die Leitplanke

Kleinostheim, A45 Ri. Gießen. Am Freitagabend verlor eine 25-jährige Fahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren BMW und kam ins Schleudern. Hierbei prallte sie zunächst in die Mittelleitplanke und vor dort in die Außenleitplanke. Dort kam das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Die A 45 musste kurzzeitig vollständig und für weitere 60 Minuten der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

Zu schnell auf nasser A3 - Mercedes prallt in Leitplanke

Bischbrunn, A3 Ri. Nürnberg. In den Freitagabendstunden verlor der Fahrer eines Mercedes die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Mittelleitplanke. Unfallursächlich war die nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn. Der Mercedes kam auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Der Fahrer, sowie die weiteren Insassen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Hinsichtlich der Unfallaufnahme und Absicherung musste die A 3 für 30 Minuten vollständig gesperrt werden.

Die Feuerwehren Weibersbrunn und Waldaschaff waren ebenfalls vor Ort und unterstützten.

dc/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach