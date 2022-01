Auffahrunfall auf A3 bei Waldaschaff  ein Leichtverletzter

Der Unfall passierte gegen 11.45 Uhr, als ein VW-Fahrer auf der Strecke nach Frankfurt verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein hinter dem VW ebenfalls auf der linken Spur fahrender Ford-Fahrer erkannte die Situation zu spät und prallte ins Heck des VW.

Durch den Zusammenstoß blieben beide Wagen auf der linken Fahrspur stehen. Der Ford-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die vier Insassen in dem VW überstanden den Aufprall ohne Verletzungen. In Folge des Unfalls war die A3 etwa eine halbe Stunde lang voll gesperrt. Nachdem die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff die Unfallfahrzeuge auf den Standstreifen geschafft hatten, konnte der Verkehr wieder zweispurig an der Unfallstelle vorbeifließen.

Während der VW seine Fahrt zur Werkstatt auf eigener Achse antreten konnte, musste der Ford abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens dürfte im fünfstelligen Eurobereich liegen.

Ralf Hettler