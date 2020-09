Auffahrunfall auf A3 bei Sailauf

Schaden in Höhe von 3500 Euro entstand bei einem Unfall am Freitagabend. Gegen 19.00 Uhr war ein 52-Jähriger aus Hessen mit seinem Wagen auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs und fuhr bei stockendem Verkehr auf einen anderen Wagen auf. Da beide Fahrzeuge noch fahrbereit waren und abseits der Fahrbahn anhalten konnten, kam es zu keinen größeren Behinderungen.

Goldbach - Am Samstag kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei kurz nach Mitternacht an der Ausfahrt Goldbach einen Audi. Beim 21-jährigen Beifahrer aus Niederbayern konnte hierbei eine geringe Menge Rauschgift aufgefunden und sichergestellt werden.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach