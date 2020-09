Auffahrunfall an der Anschlussstelle Stockstadt - Zeugen gesucht

a.M., Kreis Aschaffenburg. Am Dienstag kam es gegen 15:30 Uhr in der Auffahrt der B469, Fahrtrichtung Mainhausen, auf die A3 in Richtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Citroen C5 und einem VW Golf. Hierbei fuhr der VW auf das Heck des Citroens auf, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 Euro entstand. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der 50-Jährige Fahrer des Citroens sowie der 28-Jährige Fahrer des VWs machten anschließend unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen des Unfalls werden deshalb gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2411 zu melden.

Unter Drogen auf Autobahn unterwegs

Hösbach, Kreis Aschaffenburg. Am Mittwoch, gegen 3 Uhr wurde ein 21-Jähriger als Fahrer eines Opel Corsa auf der A3 bei Hösbach zur Kontrolle angehalten und überprüft. Hierbei stellten die Beamten der Verkehrspolizei fest, dass der Mann offensichtlich unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, der Herr musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Da er deutliche körperliche Ausfallerscheinungen aufzeigte die drogentypisch sind, wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt des Mannes, sowie seiner vier Mitfahrer, die ebenfalls nicht mehr fahrtüchtig waren, wurde zudem unterbunden.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach