Auffahrunfall - 18.000 Euro Schaden in Karlstein

Um 16.15 Uhr war eine 76-jährige Opel-Fahrerin auf den BMW eines 36-jährigen Mannes aufgefahren. Fazit: 10.000 Euro Schaden am Opel und 6.000 Euro an dem BMW. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Polizei schnappt Graffiti-Sprayer

Karlstein-Großwelzheim. Am frühen Mittwoch wurden die Hausfassade und die Hofeinfahrt eines Anwesens in der Seligenstädter Straße von einer zunächst unbekannten Person besprüht. Ermittlungen der Alzenauer Polizei führten schließlich zu einem 25-jährigen Mann. Dieser konnten durch die Streife an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Auffällig war, dass der junge Mann noch passende Farbspuren an den Händen und an seiner Kleidung hatte. Im Rahmen der Vernehmung räumte er die Sachbeschädigung ein. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.