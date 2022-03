Auffahrrampen in Esselbach gestohlen

Ein Lastwagenfahrer hatte seine Ruhezeit auf dem Parkplatz Kohlsberg eingebracht. Zu diesem Zeitpunkt seien die Auffahrrampen mit einem Gesamtgewicht von rund 200 kg noch versperrt gewesen. Als der Fahrer am Folgetag aufwachte, bemerkte er, dass die Rampen fehlten. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro.

Zeugen, die am Parkplatz Kohlsberg in Richtung Frankfurt Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizei in Hösbach zu melden.

vd/VPI Aschaffenburg