Auffahrer am Kreisverkehr in Alzenau

Am Donnerstagmittag gegen 11:40 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr, auf Höhe der Autobahnauffahrt Alzenau-Mitte, ein Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren die Kreisstraße AB 25 von Alzenau kommend in Richtung Kahl a. Main. Die vorausfahrende 57-Jährige musste mit ihrem Renault am Kreisverkehr verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte eine nachfahrende 31-Jährige mit ihrem VW zu spät und fuhr auf den Renault auf. Die 31-Jährige erlitt einen Schock und begab sich selbstständig zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.





Unfall verursacht - Anzeige kassiert

Alzenau. Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem Betriebsgelände des Recyclinghofes zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto mit Anhänger und einem Radlader. Es stellte sich bei der Aufnahme heraus, dass der Fahrer des Gespannes (Pkw + Anhänger) nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hierfür hatte. Da Auto und Anhänger zusammen ein zulässiges Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen aufwiesen, hätte der Fahrer mindestens die Fahrerlaubnis der Klasse BE benötigt. Er konnte jedoch nur eine Fahrerlaubnis der Klasse B vorweisen, weswegen gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wird. Wer letztendlich Verursacher des Zusammenstoßes war konnte nicht geklärt werden. Es entstand kein nennenswerter Personen- oder Sachschaden.



Vorfahrtsunfall in Krombach

Krombach. Gegen 09:30 Uhr ereignete sich ein Vorfahrtsunfall zwischen zwei Fahrzeugen an der Kreuzung Hauptstraße/Schöllkrippener Straße. Eine 26-Jährige wollte mit ihrem Skoda von der Schöllkrippener Straße in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen aus ihrer Sicht von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, Lada mit einem 64-Jährigen als Fahrzeuglenker. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Skoda wurde erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 12.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden am Lada beläuft sich auf ca. 3000 Euro.





Verbotenes Springmesser aufgefunden

Kahl. Im Rahmen einer Personenkontrolle konnte am Donnerstagnachmittag gegen 14:15 Uhr bei einem 15-Jährigen ein verbotenes Springmesser aufgefunden werden. Der Jugendliche wurde im Bereich des Bahnhofes einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei kam bei dem 15-Jährigen ein verbotenes Springmesser zum Vorschein. Da dies eine Straftat nach dem Waffengesetz darstellt, wurde das Springmesser sichergestellt und der 15-Jährige musste die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten, wo er im Beisein seiner Mutter vernommen wurde. Nach der Vernehmung konnte der Jugendliche zusammen mit seiner Mutter den Nachhauseweg antreten.