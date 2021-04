Aufbruch eines Baucontainers auf der A3 bei Kleinostheim

Im Zeitraum vom 14.04.2021, 17:00 Uhr bis 15.04.2021, 07:15 Uhr, wurde ein im Mittelstreifen der Autobahnbaustelle abgestellter Baucontainer mit einem Trennschleifer von Unberechtigten geöffnet und anschließend ein Trenn-/Fugenschneider aus dem Innenraum entwendet. Derselbe Container wurde bereits Anfang April aufgebrochen und mehrere Gegenstände entwendet. An der Anschlussstelle Heidingsfeld (Bereich Würzburg) und im Bereich Erlangen wurden in derselben Nacht ebenfalls Baustellen-Container aufgebrochen. Es wird derzeit ermittelt, ob hier ein Zusammenhang besteht. Täterhinweise gibt es bisher nicht.

Wer zum Diebstahl in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf Höhe Kleinostheim sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach unter 06021/857-2530 zu wenden.

Kennzeichen für Fahrt „ausgeliehen“

Goldbach. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle eines Ford-Fahrers am Donnerstag um 08:20 Uhr wurde festgestellt, dass die Kennzeichen seines Mondeo gar nicht für dieses Fahrzeug zugelassen waren, sondern vom Ford Mustang seiner Ehefrau stammten. Da der kontrollierte Pkw somit weder zugelassen noch versichert war, erwarten den 24-jährigen Fahrer mehrere Anzeigen u.a. wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und der nicht entrichteten Kfz-Steuer. Der Ford Mondeo wurde verkehrssicher geparkt und die Schlüssel bis auf weiteres sichergestellt.

