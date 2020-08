Auf Pkw aufgefahren- zwei Leichtverletzte in Großwallstadt

Ein Kleinwallstädter war hier mit seinem Seat Richtung Großwallstadt unterwegs und musste nach der Brücke seinen Wagen verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinter dem Seat fahrender Klingenberger bemerkte das Bremsmanöver des vorausfahrenden Fahrzeugs zu spät und fuhr mit seinem Audi auf den stehenden Wagen auf. Durch den massiven Aufprall des Audi wurden die beiden Insassen im Seat stark durchgeschüttelt und erlitten leichtere Verletzungen. An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca.10 000 Euro.

Vorrang des Gegenverkehrs missachtet-2 Leichtverletzte

Erlenbach. An der Kreuzung Seeweg/Miltenberger Straße ist es am Mittwoch Mittag, gegen 13.15 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Zur Unfallzeit fuhr ein Mönchberger mit seinem VW Golf den Seeweg bergab und wollte an der Kreuzung bei grüner Ampel nach links in die Miltenberger Straße abbiegen. Hierbei missachtete der Golffahrer den Vorrang einer Opelfahrerin, die mit ihrem Opel Mokka die Kreuzung im Gegenverkehr überquerte. Beide Pkw kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Beteiligten verletzt. Der Golffahrer wurde ins Erlenbacher Klinikum gebracht, die Opelfahrerin begab sich in ärztliche Behandlung. Der unfallbeschädigte Golf war noch fahrbereit, der Opel Mokka musste abgeschleppt werden.

Auffahrunfall bei Niedernberg

Niedernberg. Am Mittwoch Nachmittag ist es an der Ausfahrt der B469, Niedernberg, zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Großostheimer war hier von Aschaffenburg kommend, an der Ausfahrt Niedernberg abgefahren. Auf der Abfahrt fuhr der Toyotafahrer auf einen vorausfahrenden VW Passat auf, dessen Fahrer ebenfalls die B 469 verlassen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro, sie waren noch fahrbereit.