Um 15 Uhr befuhr sie laut Polizeibericht mit ihrem Opel Corsa die Kreisstraße von Gramschatz nach Retzstadt. In einer Rechtskurve verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich, bevor es in der Wiese und kam auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro, weiterhin wurde ein Leitpfosten beschädigt. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

rbb/Polizei Karlstadt