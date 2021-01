Auf glatter Straße bei Fellen in den Graben gerutscht

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 18 von der Bayerischen Schanz kommend in Fahrtrichtung Rengersbrunn. Dabei rutschte er in einer scharfen Linkskurve aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse nach rechts in den Straßengraben, wobei ein Leitpfosten und ein Verkehrszeichen beschädigt wurden (Sachschaden ca. 500,- Euro). Zum Bergen des Fahrzeugs war die Feuerwehr im Einsatz. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Gegen die Leitplanke gefahren

Gemünden -Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag gegen 13:50 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 19 von Ruppertshütten in Richtung Gemünden. Dabei kam er aus Unachtsamkeit leicht ins rechte Bankett. Da dieses total aufgeweicht war, rutschte er nach rechts gegen die Leitplanke. Hierbei wurden 6 Leitplankenfelder verkratzt und teilweise eingedrückt. Der Sachschaden an der Leitplanke wird auf ca. 2.000,- Euro, am Fahrzeug auf ca. 100,- Euro geschätzt.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden