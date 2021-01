Auf glatter Fahrbahn in Streufahrzeug gerutscht

Am Mittwochmorgen, gegen 6.10 Uhr kam es auf Straße von Hemsbach nach Brücken zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Ein 59jähriger Fahrzeugführer befuhr die Straße von Hemsbach kommend talabwärts in Richtung Brücken. Der 52-jährige Fahrer eines ihm entgegenkommenden Streufahrzeuges hielt mit seinem Fahrzeug an, um den Hyundai auf der engen Fahrbahn passieren zu lassen. Der Hyundai brach allerdings beim Bremsen auf der glatten Fahrbahn aus, drehte sich und rutschte bergab gegen den Lkw des Winterdienstes. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

dc/Meldung der Polizei Alzenau