Auf geparken Anhänger in Wernfeld aufgefahren

Am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Autofahrer die Sachsenheimer Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Kurz nach dem Ortseingang Wernfeld übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Anhänger und fuhr auf diesen auf. An seinem Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro. Am geparkten Anhänger wird der Sachschaden auf ca. 4.000,- Euro beziffert.

Wildunfall in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 19 von Langenprozelten kommend in Fahrtrichtung Ruppertshütten. Auf Höhe des Badesees erfasste er ein die Straße querendes Reh. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro.

Geparkten Wagen in Gemünden angefahren

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 10:30 Uhr wollte ein 70-jähriger Opel-Fahrer auf einem Parkplatz in der Friedenstraße einparken. Hierbei touchierte er einen geparkten Pkw VW Passat. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Absperrpfosten angefahren

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen wurden in der Kolpingstraße zwei Absperrpfosten angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Der Sachschaden wird auf ca. 750,- Euro veranschlagt. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden