Auf Gegenfahrbahn gelangt: Drei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall in Klingenberg

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr am Ende der Ausbaustrecke der B469 beim Übergang in den zweispurigen Bereich. Eine 23-jährige Mitsubishifahrerin war in Richtung Miltenberg unterwegs und geriet aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie frontal mit dem Mini einer 17-jährigen, die im Rahmen des begleitenden Fahrens ab 17 mit ihrer Beifahrerin in Gegenrichtung fuhr, zusammen. Die Drei Frauen wurden allesamt verletzt und mussten nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus. Ein drittes Fahrzeug konnte dem Unfallereignis nicht mehr ausweichen und prallte noch mit dem Mini zusammen. Die beiden Insassen dieses Ford blieben augenscheinlich unverletzt. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Klingenberg und Wörth.

Betrunkener Autofahrer

Obernburg. Am Donnerstag gegen 17:15 Uhr wurde von einem betrunkenen Autofahrer berichtet, der sich beim Neustädter Hof befinden soll. Beim Eintreffen der Streife konnte der 42-jährige unter einem Baum liegend festgestellt werden. Ein Test ergab einen stolzen Wert von 2,58 Promille. Ein Führerschein hatte der Mann auch nicht. Offenbar hatte er sich mit seinem Smart festgefahren und wollte daraufhin in den Wald laufen. Eine Passantin redete bis zum Eintreffen der Polizei auf den Mann ein und übergab ihn anschließend an die Streife.

Elsenfeld. Zur Sicherstellung von knapp 15 Gramm Haschisch führte die Kontrolle eines 20-jährigen am Donnerstag gegen 13:10 Uhr in der Erlenbacher Straße. Da sich der junge Mann gegen die Sicherstellung sträubte und flüchten wollte, musste er gefesselt werden.