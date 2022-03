Auf Gegenfahrbahn gekommen - Unfall in Klingenberg

Am Freitag gegen 8.40 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2309 ein Unfall zwischen einem VW-Fahrer und einer Mercedes-Fahrerin, bei dem ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro entstand. Die Fahrerin des Mercedes befuhr die Staatsstraße von Großheubach kommend in Richtung Röllfeld und kaum auf die Gegenfahrbahn, wo sie den VW touchierte. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt und die Autos konnten die Unfallstelle eigenständig verlassen.

Unter Drogen stehender Autofahrer in Großwallstadt

Großwallstadt. Am Samstag um kurz nach 00:00 Uhr fiel ein 34-jähriger Fahrer eines Pkw Audi in der Alten Straße bei einer Verkehrskontrolle durch drogenkonsumtypische Verhaltensweisen auf. Es erfolgte eine Blutentnahme bei dem Fahrzeuglenker und ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. Seinen Fahrzeugschlüssel musste der 34-Jährige ebenfalls vorübergehend abgeben.

Sulzbach a.Main. In der Zeit von 09:00 bis 11:00 Uhr ereignete sich am Freitag in der Hauptstraße auf Höhe des Anwesens 47 ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw Abarth 312 beschädigte. Hiernach suchte der Verursacher das Weite.

Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz und Haftbefehl vollzogen

Klingenberg a.Main. Bei einer Personenkontrolle stellte eine Streife der Polizei Obernburg am Freitag gegen 21:30 Uhr eine Kleinmenge Marihuana bei einem 31-Jährigen sicher, die er unerlaubt in seinem Besitz hatte. Dieser war zu Fuß mit seinem 23-jährigen Begleiter auf der Mainbrücke zwischen Trennfurt und Klingenberg a.Main unterwegs. Den 31-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sein Begleiter wurde zudem wegen eines bestehenden Haftbefehls verhaftet.

Einbruch in Hofscheune in Erlenbach

Erlenbach a.Main. Der Polizei Obernburg wurde nachträglich ein Einbruch in eine Hofscheune in der Bahnstraße mitgeteilt. Der unbekannte Täter verschaffte sich im Zeitraum 28.02.22, 17:30 Uhr, bis 04.03.22, 15:45 Uhr, gewaltsam Zugang zu der Scheune und entwendete mehrere hochwertige Motorsensen und Motorsägen, sowie einen Bogen samt Carbonpfeilen. Der entstandene Sachschaden war gering, der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg