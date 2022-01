Auf Fußgänger geachtet - Ford-Fahrerin rammt zwei geparkte Autos in Wörth

Ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ist am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr aus Wörth gemeldet worden. Eine Wörtherin war hier mit ihrem Ford in zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos gefahren. Die Fiestafahrerin war zu weit nach rechts gekommen, da sie sich durch einen Rückblick in den Spiegel vergewissern wollte, ob zwei Personen, die zuvor vor recht knapp vor ihrem Auto die Straße überquert hatten, unversehrt waren. Die Fiestafahrerin krachte in die beiden geparkten Fahrzeuge, einen Opel Insignia und einen VW Golf. An den beteiligten Autos entstand hierbei Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Ford Fiesta war nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

E-Scooter übersehen -15-Jähriger in Elsenfeld leicht verletzt

Elsenfeld, Bahnhofstraße Ein jugendlicher E-Scooterfahrer ist am Freitag Nachmittag gegen 17.45 Uhr in der Bahnhofstraße/Erlenbacher Straße in Elsenfeld angefahren worden. Der 15-Jährige war mit seinem E-Scooter an der Erlenbacher Straße entlanggefahren und wollte die Bahnhofstraße über die Überquerungshilfe überqueren. Ein Elsenfelder, der von der Erlenbacher Straße kommend nach rechts in die Bahnhofstraße abbog, erfasste den jungen Scooterfahrer, als dieser zwischen zwei Fahrzeugen herausfuhr um die Straße zu überqueren. Der BMW-Fahrer hatte den jungen Mann nicht gesehen, da dieser ohne Licht fuhr.

Der Scooterfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde von den Helfern des BRK ins Erlenbacher Klinikum gebracht.

An dem Scooter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

In Bankette gefahren - hoher Sachschaden in Wörth

Wörth a.Main, Landstraße Erheblicher Sachschaden ist am Sonntag Mittag, gegen 12.00 Uhr, bei einem Unfall in der Landstraße entstanden.

Eine Klingenbergerin war hier auf Grund eines Lenkeingriffs des Spurhalteassistenten ihres Miet-Pkws nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in der Bankette gelandet. Hier durchpflügte der Pkw den Graben und blieb an einer Wasserablaufrinne hängen, die hierdurch beschädigt wurde. An dem verunfallten Pkw Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Kaugummiautomat in Obernburg geknackt

Obernburg a.Main, Lindenstraße Ein Automatenaufbruch ist am Wochenende bei der pI Obernburg angezeigt worden. Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 15.01.2022 20:00 (Sa) - 16.01.2022 09:30 (So), haben Unbekannte hier einen am Gehweg in der Lindenstraße frei zugänglichen Kaugummiautomaten aufgebrochen und die darin befindlichen Kaugummis und einen kleinen Bargeldbestand entwendet. Der beim Aufbruch des Automaten entstandene Schaden beträgt ca. 300 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg