Auf der Autobahnauffahrt gewendet und Unfall gebaut

Am Dienstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, fuhr ein Ford-Fahrer die Auffahrt der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost in Fahrtrichtung Würzburg. Weil Stau auf der Autobahn war, wollte er dann doch lieber nicht auf die Autobahn auffahren und setzte zum Wenden im Grünstreifen an. Eine dahinter befindliche Audi-Fahrerin konnte dieses gefährliche und verbotene Manöver nicht vorhersehen und touchierte den Ford. Der Staatsanwalt verfügte umgehend, dass der Ford-Fahrer seinen Führerschein abgeben muss.

Unfallflüchtigen dank aufmerksamem Zeugen gestellt

Weibersbrunn. Gestern Vormittag, gegen 07:40 Uhr wartete ein Lkwfahrer mit seinem Sattelzug vor den Zapfsäulen, um sein Gefährt zu betanken. Ein weiterer Sattelzug fuhr an dem Wartenden vorbei, der Fahrer unterschätzte dabei allerdings die Größe seines Lkws und blieb am Wartenden sowie an einem Betonpoller der Tankstelle hängen. Der Lkw-Fahrer des Wartenden Lkw stieg aus und machte den Unfallfahrer auf sein Missgeschick aufmerksam. Dieser stieg ebenfalls aus, machte Fotos vom Unfallschaden, stieg wieder ein und fuhr unbeirrt davon. Der Zeuge und Geschädigte teilte dies umgehend der Polizei mit und beschrieb den Flüchtigen so gut, dass dieser einige Zeit später von der Autobahnpolizei kontrolliert werden konnte. Hier gab er zu, dass er den Unfall verursacht hat und anschließend davon gefahren ist, ohne seine Personalien anzugeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Unfall vor dem Tunnel

Hösbach. Gegen 16:10 Uhr fuhr gestern ein Pkw Opel aus noch ungeklärter Ursache etwa auf Höhe der Anschlussstelle Hösbach kurz vor der Einhausung in Richtung Frankfurt alleinbeteiligt in die linke Leitplanke. Er stand quer zur Fahrbahn, das Trümmerfeld verteilte sich über alle Fahrspuren. Kurz war eine Vollsperrung nötig, anschließend wurde der Verkehr zweispurig am Unfall vorbeigeführt. Es bildete sich ein langer Stau.

Reifenplatzer führt zu Sachschäden

Schollbrunn. Am Mittwoch früh, gegen 1 Uhr, erlitt ein Laster einen Reifenplatzer, 3 Auto fuhren über Reifenteile und beschädigten sich die Autos zum Teil stark. Verletzt wurde niemand.

Sehr schneller Fahrer hat keine Fahrerlaubnis

Mainaschaff. Gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr war ein VW-Fahrer von einem Videodistanzfahrzeug aufgenommen worden, weil er die B8 mit 56 km/h zu schnell befahren hatte. Bei der Überprüfung seines Führerscheins fiel auf, dass er diesen eigentlich als verloren gemeldet hatte. Nähere Ermittlungen ergaben dann, dass er keine Fahrerlaubnis hat.

xere/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach