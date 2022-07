Auf BR-Partyschiff in Karlstadt randaliert  

Kurz nach Mitternacht meldete der Sicherheitsdienst einen randalierenden Gast, der im Boot geraucht und seine Hände nicht unter Kontrolle hatte.

Als die Security das Treiben des jungen Mannes unterbinden wollte, fing dieser zu randalieren an und trat dabei einem der Sicherheitskräfte gegen die Brust getreten, was eine leichte Verletzung zur Folge hatte. Darüber hinaus bedachte der 23-Jährige die gesamte Security mit unflätigen Ausdrücken. Der alkoholisierte Randalierer wurde schließlich von der Polizei von Bord begleitet und in die Obhut seiner Angehörigen gegeben. Ein Alkotest hatte den unrühmlichen Wert von umgerechnet 2,4 Promille zu Tage gebracht. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.

In Gartengrundstück eingestiegen

Karlstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag (08./09.07.) verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Karlstadter Gemarkung „Am Hirschfeld" Zugang zu zwei Gartengrundstücken.

Der Einbrecher zwickte bei dem einen Grundstück den Gartenzaun auf und gelangte anschließend nach Spurenlage über diesen Schrebergarten zum nächsten Grundstück, bei dem er ebenfalls den Zaun durchtrennte. In diesem Garten hebelte er ein Fenster des dortigen Gartenhauses auf. Ob aus dem Häuschen etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Auf alle Fälle hatte der Einbrecher „Mundraub" begangen, da augenscheinlich die Tomatensträucher abgeerntet worden waren.

Der Gesamtschaden an beiden Gärten wird auf 600 Euro geschätzt, der Wert des entwendeten Gemüses liegt im einstelligen Eurobereich.

Die Polizei Karlstadt hat die Ermittlungen nach dem Gartenhauseinbrecher aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

mkl/Polizei Karlstadt