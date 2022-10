Das Obst wurde frisch von den Bäumen geerntet. Die betroffenen Bäume wurden bis in die Kronen abgeerntet, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass entsprechende Hilfsmittel über mehrere Stunden hinweg verwendet wurden. Eine irrtümliche Aberntung konnte ausgeschlossen werden.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09391 98410.

Türkranz und Mülleimer angezündet

Triefenstein-Lengfurt. Eine unbekannte Person zündete am 16.10.22 gegen 2 Uhr einen Metall-Mülleimer sowie einen Türkranz in der Friedrich-Ebert-Straße an, klingelte dann noch an der Türe des Wohnhauses und entfernte sich anschließend. Am Türkranz entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35 Euro. Der Mülleimer wurde nicht beschädigt.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09391 98410.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Gabelstapler von Betriebsgelände gestohlen

Arnstein-Altbessingen. Bislang unbekannte Täter haben einen Gabelstapler in Altbessingen aufgebrochen und entwendet und damit eine Spritztour nach Schwebenried unternommen. In Schwebenried gerieten sie mit dem Stapler in einen Graben und fuhren sich fest. Dabei konnten die Täter von einem Anwohner beobachtet werden. Am Gabelstapler entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei Karlstadt hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Unfallflucht nach Spiegelklatscher

Arnstein-Schwebenried. Zwischen Arnstein und Schwebenried kam es am Samstag gegen 12 Uhr zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Unfallverursacher geriet mit seinem blauen Citroen nach bisherigen Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Außenspiegel gegen das entgegenkommende Fahrzeug. Nach dem Unfall flüchtete der Unfallverursacher. An der Unfallstelle konnten die Spiegelteile des Unfallverursachers gesichert werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 in Verbindung zu setzen.

Meldungen der Polizei Karlstadt