Auf A3 bei Bessenbach mit gefälschtem Impfausweis, gestohlenem Handy und falschem Führerschein unterwegs

Bei dem rumänischen Fahrzeugführer wurde laut Polizei unter anderem ein Impfausweis aufgefunden. Nachdem die Angaben des Eigentümers über seine Covid-Impfung nicht mit den dortigen Eintragungen übereinstimmten, konnte über das vermerkte Impfzentrum recherchiert werden, dass die genannte Impfung dort nicht stattgefunden hatte und das Dokument somit unecht war. Es wurde daher einbehalten. Zudem war der Autofahrer von einer deutschen Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Bei einem weiteren Fahrzeuginsassen wurde ein iPhone aufgefunden, welches nachweislich aus einem Diebstahl stammte. Der 15-Jährige gab an, dass er das Handy von seinem Vater geschenkt bekommen habe. Das Telefon wurde sichergestellt. Der Beifahrer in dem Opel führte unter anderem einen polnischen Führerschein mit sich, der einer ausführlichen Dokumentenprüfung seitens der geschulten Beamten unterzogen wurde. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Führerschein um eine Totalfälschung handelte. Auch dieser wurde sichergestellt.

Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurden die vier jungen Männer entlassen.

Auffahrunfall mit verletzter Person

Hösbach, A 3 Ri. Würzburg. Weil sie das verkehrsbedingte Abbremsen eines vor ihr fahrenden Ford Focus zu spät erkannte, fuhr eine BMW-Fahrerin am Dienstag gegen 11:30 Uhr auf diesen auf. Die 19-Jährige war mit ihrem Auto auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs, während sich auf dem rechten Fahrstreifen eine Arbeitsstelle der Autobahnmeisterei befand, und konnte trotz eingeleiteten Bremsmanövers einen Aufprall auf das vor ihr fahrende Fahrzeug nicht mehr verhindern. Hierbei wurde die Front ihres BWM erheblich eingedrückt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die junge Frau wurde vom Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, ihr Auto wurde abgeschleppt. Die Fahrerin des Fords blieb unverletzt, der Schaden am Heck ihres Wagens beläuft sich ebenfalls auf rund 5000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Würzburg wurde für die Dauer der Unfallaufnahme von ca. 45 Minuten mittels Blockabfertigung in der Lärmschutzeinhausung mehrfach für mehrere Minuten vollständig gesperrt.