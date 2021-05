Audi zu schnell bei Platzregen auf der A3: Zwei Verletzte und Auffahrunfall im Stau

Zum dem Zeitpunkt herrschte starker Niederschlag. Die gefahrene Geschwindigkeit des Fahrzeuglenkers betrug etwa 140 km/h. Bei Km 251 verlor der Fahrer aufgrund des einsetzenden Platzregens die Kontrolle über seinen Wagen, sodass er nach rechts gegen die Außenleitplanke prallte. Er wurde zunächst abgewiesen und stieß nach wenigen Metern erneut gegen die Außenleitplanke. Dabei überfuhr der Wagen die Außenleitplanke und flog eine etwa fünf Meter tiefe Böschung herunter. Der Wagen stieß nach etwa 20 Metern in eine mit Gras bewachsene Fläche und kam in einem kleinen fließenden Bachlauf auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand.

Die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Infolge des Unfalles wurden beide Personen leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung in einem Klinikum lehnten beide ab. Der Q5 war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Zudem wurden auslaufende Betriebsstoffe durch die verständigte Feuerwehr gebunden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen für etwa 90 Minuten gesperrt. Der Verkehr wurde auf dem mittleren und linken Fahrstreifen an der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet. Es kam lediglich zu einem geringen Rückstau.

Während des Unfalles ereignete sich im Stau ein weiterer Unfall. Der Fahrer eines Range Rovers befuhr die A 3 ebenfalls in Fahrtrichtung Nürnberg. Dabei befuhr er den dritten von insgesamt drei Fahrstreifen. Etwa 500 Meter vor der Unfallörtlichkeit musste der Fahrer verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte ein unmittelbar hinter dem Range Rover fahrender Mazda-Fahrer zu spät und fuhr auf diesen auf. Infolge der Kollision wurde der Range Rover in Richtung des mittleren Fahrstreifens gelenkt und kollidierte mit einem dort fahrenden Kleintransporter. Der Range Rover sowie der Mazda waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Kleintransporter blieb fahrbereit. Der Personenkraftwagenlenker des Range Rovers klagte über Schmerzen im Bein und wurde zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Aschaffenburg verbracht. Die schwangere Beifahrerin wurde vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in das selbige Spital eingeliefert. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr für die Dauer von rund 70 Minuten auf dem rechten sowie dem Seitenstreifen an der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet. Der Feuerwehr Waldaschaff war zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort.