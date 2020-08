Audi rammt geparkte Fahrzeuge in Erlenbach

Gegen 22:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger mit seinem Audi die Elsenfelder Straße. Aus nicht bekannten Gründen kam er zu weit nach links und rammte einen am Straßenrand geparkten Audi.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf ein weiteres geparktes Auto geschoben. Beide geparkten Fahrzeuge erlitten bei dem Unfall einen Totalschaden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Wörth, Lkr. Miltenberg Das staatliche Bauamt Aschaffenburg zeigte bei der Polizei Obernburg ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort an. Im Zeitraum vom 21.08.20 bis zum 24.08.20 wurden an der Staatsstraße von Seckmauern in Richtung Wörth mehrere Leitplankenfelder beschädigt.

Hier war wohl ein Auto in die Leitplanke geraten und der Fahrer hatte seine Fahrt fortgesetzt, ohne den Schaden zu melden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen silbernes Fahrzeug handeln muss.

Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Obernburg in Verbindung zu setzen.

Beim Anfahren Unfall verursacht

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr kam es am Freitag gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Fahrer wollte mit seinem Pkw von dem Parkplatz einer Metzgerei in die Erlenbacher Straße einfahren. Hierbei übersah er jedoch einen vorbeifahrenden Autos . Er touchierte diesen mit seiner Fahrzeugfront an der Beifahrerseite. Es entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit und die Fahrer konnten nach erfolgter Unfallaufnahme ihren Weg fortsetzen. Hinweise an die PI Obernburg unter Tel. 06022/629-0

