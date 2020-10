Audi prallt in Aschaffenburg gegen Hauswand - keine Verletzten

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der vermeintliche Fahrer des Audis alkoholisiert ist. Aufgrund des Atemalkoholwertes, der deutlich über der gesetzlichen Mindestgrenze liegt, musste sich der 34-jährige Fahrer einer Blutentnahme stellen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Sachschaden an Hauswand und Fahrzeug beläuft sich auf einen mittleren, fünfstelligen Betrag.

Rollerfahrer prallt gegen Auto

Am Freitagnachmittag kam es in der Südbahnhofstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Roller-Fahrer. Nachdem der Mercedes an einer roten Ampel halten musste, kam der Rollerfahrer durch die eingeleitete Bremsung ins Rutschen und fuhr dem Vordermann auf. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 16-jährige Rollerfahrer, sein auf 25 km/h gedrosseltes Gefährt, verbotener Weise durch technische Veränderungen „getunt“ hatte. Eine gültige Fahrerlaubnis für das frisierte Fahrzeug konnte er jedoch nicht vorweisen, weshalb nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt wird. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.

Opel-Fahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Freitagmittag kam es auf dem Westring zu einem Zusammenstoß zwischen einem Honda und einem Opel. Der vorausfahrende Opel-Fahrer musste verkehrsbedingt auf dem Westring halten, was durch den Hintermann zu spät bemerkt wurde. Der 57-jährige Honda-Fahrer prallte gegen das Heck des stehenden Opels. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Opels leicht verletzt und musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jeweils auf einen vierstelligen Betrag.

Gummibälle aus Automat gestohlen - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:15 Uhr, entwendeten in der Würzburger Straße, an der dortigen Eisdiele, insgesamt 7 Personen Gummibälle aus einem Automaten. Zunächst wurde hierzu die Plastikverkleidung des Aufstellautomaten durch Hitze geschmolzen. Anschließend konnten die bisher unbekannten Personen ca. 50 Gummibälle aus dem Automaten entwenden. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Zeugen, die zu dem o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.