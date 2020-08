Audi prallt gegen Baum in Heimbuchenthal

Gegen 23.20 Uhr war ein 20-jähriger Audifahrer auf der Straße Am Waldeck vom Sportplatz kommend in Richtung Heimbuchenthal unterwegs. In einer Rechtskurve kam der junge Mann nach links von der Fahrbahn ab. Der Audi durchfuhr einen Weidezaun, fuhr etwa 80 Meter einen Abhang hinunter und prallte schließlich gegen einen massiven Baum.

Während sein Fahrzeug komplett zerstört wurde kam der Fahrer offensichtlich mit leichten Verletzungen davon. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Heimbuchenthal leuchtete die Unfallstelle aus, beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe und unterstützte das Abschleppunternehmen bei den Bergungsarbeiten.

rah