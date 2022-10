Audi in Collenberg gestoppt: 63-Jährigen erwartet Ermittlungsverfahren

Der 63-Jährige war am Dienstag, gegen 22.30 Uhr, mit seinem Audi im Ortsgebiet unterwegs. Eine Streife der Polizeiinspektion Miltenberg stoppte den Mann schließlich in der Hauptstraße, da an seinem Auto keine Kennzeichen angebracht waren. Während der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der Audi aktuell überhaupt nicht zugelassen ist. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren nach der Abgabenordnung, dem Pflichtversicherungsgesetz sowie der Fahrzeugzulassungsverordnung. Zudem musste der Mann die Fahrzeugschlüssel abgeben und seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Parkscheinautomat besprüht - Zeugen gesucht

Miltenberg. Am Mittwoch stellte eine Mitarbeiterin der Stadt Miltenberg in der Mainstraße einen mit einem Graffiti besprühten Parkscheinautomaten fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

