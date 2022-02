Audi gegen Citroen: Unfallverursacher erleidet Schock und muss ins Krankenhaus

Am Montagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Gegen 13 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Citroen Jumper die Straße zum Bezirkskrankenhausgelände.

Als er seine Geschwindigkeit verringerte wollte der hinter ihm fahrende 27-jährige Unfallverursacher mit seinem Audi S3 an diesem vorbeifahren. Hierbei touchierte er mit seiner rechten Fahrzeugseite den linken Reifen, sowie die den linken vorderen Kotflügel des Citroen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro

Der Unfallverursacher erlitt einen Schock und wurde zur Behandlung in das Klinikum Main-Spessart verbracht. Der Citroen-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Lohr. Am gestrigen Montag, 07.02.2022, wurde ein orangefarbenes Mountainbike der Marke FUJI entwendet.

Das Fahrrad wurde mittels Zahlenschloss am Fahrradständer des Schulzentrums am Nägelsse gesichert um 08:00 Uhr abgestellt und im Zeitraum bis 14:00 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a.Main telefonisch (09305/8741-0) oder per E-Mail (pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de) entgegen.

Unfall im Begegnungsverkehr

Steinfeld. Am Montagmorgen kam es auf der Kreisstraße zwischen Waldzell und Ansbach zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund spiegelglatter Fahrbahn brach das Heck eines Ford Focus aus, weshalb die 24jährige Fahrzeugführerin kurzfristig die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Hierdurch kam sie mit ihrem Pkw in die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Front eines Kraftomnibusses.

Trotz des Frontalzusammenstoßes entstand an beiden Fahrzeugen lediglich ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3.000,- €. Der niedrigen Geschwindigkeit der Unfallverursacherin ist es zu verdanken, dass bei den Unfall niemand verletzt wurde.

Sachbeschädigung

Lohr. Vom 06.02.2022 auf den 07.02.2022 wurde das derzeit in der Sanierung befindliche Gebäude eines Elektromarktes in der Walter-Senger-Straße beschädigt. Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter warfen Scheiben im Eingangsbereich ein und besprühten die Außenfassade mit blauer Farbe mit den Worten „Fuck Udo".

Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000,- € beziffert.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a.Main telefonisch (09305/8741-0) oder per E-Mail (pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de) entgegen.

Polizeiinspektion Lohr