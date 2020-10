Audi flüchtet nach Unfall in Marktheidenfeld

Gegen 17.20 Uhr stand eine 22-Jährige mit ihrem Mitsubishi in der Kreuzbergstraße gegenüber der Apotheke am Fahrbahnrand, als der Audi aus den Kundenstellplätzen rückwärts ausparkte und dabei mit seinem Heck gegen ihre Fahrertüre stieß. Der ältere Mann am Steuer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter Tel. 09391-9841-0 zu melden.

Anhänger beschädigt

Hasloch. Die Beschädigung eines Anhängers über das letzte Wochenende in Hasloch wurde nachträglich zur Anzeige gebracht. Von Freitag bis Montag stand der Sattelauflieger auf dem Parkplatz am Weinbergweg. In diesem Zeitraum wurde die Beschriftung an der Hecktüre und der Lack an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird mit mindestens 500 Euro angegeben.