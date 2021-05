Gegen 14.45 Uhr war der 32-jährige Audi-Fahrer mit seinem 19-jährigen Begleiter auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Marktheidenfeld kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Außenleitplanke. Anschließend drehte sich der Audi, schlug nochmals in die Leitplanke ein, welche wie ein Katapult wirkte, so dass das Fahrzeug abhob, die Leitplanke überquerte und 20 Meter die Böschung hinabflog. Dort schlug der Wagen in einen Wildschutzzaun ein, ehe er anschließend in einen Bach geschleudert wurde. Schließlich kam das Fahrzeug auf der Beifahrerseite im Bachlauf zum liegen.

Die beiden Insassen konnten sich noch eigenständig aus dem Auto befreien, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Beide wurden durch die Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, kamen jedoch mit leichten Verletzungen davon und mussten nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Audi Q5 entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste mittels Seilwinde aus dem Bach gezogen werden, anschließend beseitigten die Feuerwehren aus Weibersbrunn, Waldaschaff und Altfeld die ausgeloffenen Betriebsflüssigkeiten aus dem Bach. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Audi fliegt bei Marktheidenfeld von der A3

Ralf Hettler