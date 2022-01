Audi-Fahrerin erfasst Wildschweine bei Mespelbrunn

Auf der Staatstraße 2312 zwischen Mespelbrunn und Rothenbuch kollidierte eine 56-jährige Audi-Fahrerin am Sonntag, gegen 22 Uhr, mit zwei Wildschweinen, welche die Fahrbahn überquerten. Während eines der Tiere nach dem Zusammenstoß wegrennen konnte, erlag das zweite noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der entstandene Sachschaden am Auto beträgt etwa 1.000 Euro.

Täter beschädigt Hauswand mit Graffiti

Obernau. Ein unbekannter Täter besprühte zwischen Freitagnacht, 22 Uhr und Samstagmorgen, 3 Uhr, die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße mit lila Farbe. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Die Kosten für die Reinigung dürften sich schätzungsweise auf 1.000 Euro belaufen.

Betrunkener Autofahrer angehalten

Waldaschaff. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg kontrollierte am Sonntagmittag, gegen 14 Uhr, einen stark alkoholisierten Autofahrer in der Aschaffenburger Straße. Der 41-Jährige war zuvor einem Zeugen durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen, welcher daraufhin die Polizei alarmierte. Bei seiner Kontrolle zeigte sich der 41-Jährige sehr aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Die Fahrt war für den Verkehrsteilnehmer somit beendet und er musste die Polizeibeamten zwecks einer Blutentnahme auf die Dienststelle nach Nilkheim begleiten.

Geparkter Mercedes in Kleinostheim beschädigt

Kleinostheim. Im Zeitraum von Donnerstag, dem 30.12.2021 bis Sonntag, dem 02.01.2022, wurde eine blaue A-Klasse in der Marienstraße durch einen unbekannten Täter auf der Fahrerseite zerkratzt. Der verursachte Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Über einen gleichgelagerten Fall in unmittelbarer Nähe berichtete die Polizeiinspektion Aschaffenburg bereits am 31.12.2021. Höchstwahrscheinlich handelt es sich in beiden Fällen um denselben Täter.

Geparkter Kleintransporter massiv beschädigt

Sailauf. Zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 13 Uhr, wurde ein Kleintransporter, welcher auf dem Pendlerparkplatz unmittelbar vor dem Ortseingang Sailauf an der Kreisstraße AB 2 abgestellt war, beschädigt. Ein unbekannter Täter schlug die Seitenscheiben ein und trat Blinker sowie Spiegel ab. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu einem Täter in den zuvor genannten Fällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der polizei Aschaffenburg