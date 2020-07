Audi-Fahrer kracht in Mittellleitplanke auf A3 bei Bessenbach

Auf der deutlich nassen Straße schleuderte er zunächst nach links, kollidierte mit der Mittellleitplanke, wurde von dort abgewiesen und schleuderte wieder zurück nach rechts, wo er an der Außenleitplanke entlang striff, bevor er auf dem Pannenstreifen zum Stehen kam. Die Feuerwehren Waldaschaff und Bessenbach unterstützen die Polizei bei der Verkehrsunfallaufnahme. Der 36-jährige Fahrer wurde nicht verletzt. Das Auto wurde ringsum komplett verbeult und war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Lkw-Unfall bei Überholmanöver? Zeugen gesucht: Waldbüttelbrunn

Kurz hinter der Anschlussstelle Helmstadt in Fahrtrichtung Frankfurt überholten gestern gegen 15.30 Uhr zwei Sattelzüge ein langsamer fahrendes Fahrzeug. Dabei wurden sie wiederum von einem weiteren Laster überholt. Ob es dabei zu einem Zusammenstoß kam oder ob die Laster nur sehr nah aneinander vorbei fuhren, war vor Ort nicht zu klären. Beide Laster-Fahrer widersprachen sich in ihren Schilderungen, aktuell korrespondierende Schäden konnten nicht gefunden werden. Der weitere Laster fuhr weiter, ohne anzuhalten. Die beiden anderen fuhren bis in den Zuständigkeitsbereicht der VPI Aschaffenburg und informierten dort die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der VPI AB unter 06021-8572530 zu melden.

Finder und Verlierer der gestern gemeldeten Umhängetasche ermittelt

Eine internationale Zusammenführung blieb uns leider verwehrt. Der rumänische Finder verzichtete auf seinen Finderlohn und die nordirischen Verlierer holten ihre Pässe wieder ohne Kontakt zum Finder bei der VPI ab.

Auffahrunfall im Stau : Goldbach

Gestern um 13:45 Uhr übersah ein Auto-Fahrer das Stauende und fuhr auf ein stehendes Auto auf und schob dieses auf die wiederum davor stehenden Autos. Es wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

