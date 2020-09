Audi-Fahrer gefährdet bei Mömbris Motorradfahrer

Um 12.30 Uhr fuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Krad der Marke Suzuki von Niedersteinbach in Richtung Mömbris. Nach dem Bahnübergang wurde er von einem Audi trotz Gegenverkehrs überholt. Der Kradfahrer musste abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Zwei entgegenkommende Pkw, es dürfte sich um einen BMW und einen Skoda gehandelt haben, mussten ebenfalls abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. An der Ampel in Mömbris stellte der Kradfahrer den Audi-Fahrer zur Rede. Dieser brüllte den Mann an und verschwand dann in Richtung Mensengesäß.

Zeugen, speziell die beiden Fahrer des BMW und Skoda, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Fehler beim Rangieren

Am Dienstag um 16 Uhr streifte ein 43-jähriger Opel-Fahrer beim Rückwärtsrangieren die Mauer eines Grundstücks in der Wagnerstraße. Fazit: 2.500 Euro Schaden am Opel und 100 Euro an der Mauer.

Auffahrunfall in Schöllkrippen-Hofstädten

Bei einem Auffahrunfall in der Ruhbornstraße entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von 700 Euro. Um 16 Uhr war eine 24-jährige Audi-Fahrerin auf einen BMW aufgefahren. Dessen 28-jähriger Fahrer hatte verkehrsbedingt abbremsen müssen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Pkw-Gespann kommt beim Abladen ins Rutschen

Am Dienstagmorgen kam es in der Straße Am Dachsberg zu einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von 15.000 Euro entstand. Um 08.15 Uhr stellte ein 57-jähriger Mann einen Pick-Up mit einem Doppelachsanhänger vor einer Baustelle auf der abschüssigen Straße ab. Auf dem Anhänger befand sich ein Minibagger. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren sowohl der Pkw als auch der Anhänger ordnungsgemäß gesichert. Beim Abladen des Baggers wurde das Gespann leicht angehoben und kam dann durch die plötzliche Entlastung ins Rutschen und schlitterte bergab. Dabei beschädigte das Gespann insgesamt drei Pfosten und eine Einfriedungsmauer. Schließlich wurde die Fahrt an einem Lampenmast gestoppt. Am Pkw-Gespann entstand ein Schaden von 6.000 Euro, die Schäden an den Grundstückseinfriedungen betragen circa 7.500 Euro. Der Schaden am Lampenmast wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Schranke aufgebrochen

Am Mittwoch letzter Woche wurde zwischen 12 und 20 Uhr die Zufahrtsschranke zum Weinberg in der Straße Am Erlenborn aufgebrochen. Der Schaden beträgt circa 50 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

vd/Polizei Alzenau