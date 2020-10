Audi-Fahrer begeht in Miltenberg Unfallflucht

Obwohl der Fahrer eines älteren roten Audi, evtl. Audi 80, den Unfall bemerkt haben muss, fuhr er weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Fahrer soll etwa 70 Jahre und glatte nackenlange Haare gehabt haben. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro.

Sachbeschädigung und Diebstahl an Fahrrad in Amorbach

In der Nacht zum Sonntag wurde in der Richterstraße an einem Pedelec das Rücklicht samt Halterung abgerissen und entwendet. Das Fahrrad wurde bereits zuvor, Ende September, in der Dr. F.A.-Freundt-Straße schon einmal beschädigt. Auch hier wurde das Rücklicht heruntergerissen.

Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Fahrradfahrer in Miltenberg übersehen

Am Dienstag, gegen 21:15 Uhr, wollte ein Toyota-Fahrer von einem Parkplatz auf die Mainzer Straße einfahren. Hierbei übersah er jedoch einen Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 24-jährige Radfahrer wurde leichtverletzt und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus Erlenbach verbracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschadenan beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 2.000 Euro.