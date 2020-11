Audi erfasst Fußgängerin in Obernburg - Frau verletzt

Die junge Frau war auf der Verkehrsinsel am Ortseingang Eisenbach, von Mömlingen kommend, gestanden und wollte hier die Straße überqueren. Als sie vom geschützten Bereich der Verkehrsinsel auf die Fahrbahn trat, wurde sie von einem Audi A 4 erfasst, dessen Fahrer, von Obernburg kommend Mömlingen unterwegs war. Glücklicherweise wurde die Passantin nur gestreift und erlitt beim Unfall lediglich diverse Prellungen. An dem Audi entstand im Frontbereich Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Nach Angaben von Zeugen hatte die Fußgängerin ein Handy in Gebrauch und war hierdurch vermutlich abgelenkt.

Longboards und Tretroller entwendet

Erlenbach. Bewohner eines Hauses An der Schlucht haben nachträglich den Diebstahl von zwei Longboards und einem Tretroller angezeigt. Die Freizeitgeräte waren Am Samstag/Sonntag, 31.10.2020 19:00 (Sa) - 01.11.2020 07:00 (So), aus dem frei zugänglichen Hofraum des Wohnhauses entwendet worden. Die Gegenstädne hatten einen Zeitwert von ca. 200 Euro.

Drogenfahrt

Kleinwallstadt-Hofstetten. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Beamte der Polizei Obernburg am Dienstag Abend, 24.11.2020 18:32 (Di), eine junge Frau aus Obernburg mit ihrem Pkw überprüft. Während der Kontrolle zeigte die Fordfahrerin drogentypische Ausfallerscheinungen. Daher ordneten die eingesetzten Beamten eine Blutentnahme an. Die Drogensünderin musste anschließend ihren Pkw stehen lassen, sie erwartet nun ein saftiges Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Auffahrunfall

Obernburg. Am Dienstagnachmittag ist es gegen 15.45 Uhr in der Römerstraße zu einem Unfall gekommen. Eine Opelfahrerin war hier aus Richtung Aschaffenburg kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als eine vorausfahrender Sulzbacher mit seinem Audi wegen am Fahrbahnrand parkender Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte die Kahlerin dies zu spät und fuhr mit ihrem Opel auf den Audi auf. Hierbei entstand an beiden Pkw erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 4000 Euro.

mci / Quelle: Polizei Obernburg