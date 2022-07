Audi brennt auf der A3 bei Weibersbrunn aus - Gaffer stören Einsatz

Gegen 23.30 Uhr war die Fahrerin des Audis auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Rohrbrunn bemerkte sie einen Leistungsverlust ihres Fahrzeuges und Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Sie konnte das Auto noch auf dem Standstreifen anhalten und sich, wie auch ihren Mitfahrer und das Gepäck, in Sicherheit bringen, bevor der Motorraum in Flammen stand.

Als die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff eintrafen brannte der Audi bereits lichterloh. Schnell konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und ablöschen. Als Brandursache geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

Die Richtungsfahrbahn war gut eine halbe Stunde komplett gesperrt, anschließend konnte der Verkehr bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten auf einem Fahrstreifen vorbeilaufen.

Für zusätzliche Behinderungen sorgten zahlreiche Gaffer und Handyfotografierer. Einen Fahrer eines Kleintransporters, welcher bei der Vorbeifahrt Bilder von der Einsatzstelle fertigte, wurde von der Polizei angehalten und musste vor Ort ein Bußgeld von über 220 Euro zahlen.