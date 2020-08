Audi angefahren- Unfallflucht in Miltenberg

Am Berliner Platz wurde am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, ein geparkter Audi angefahren und an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Der unbekannte Verursacher fuhr weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Unfallflucht

Großheubach – Kleinheubach. Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit zwischen Montag- und Dienstagnachmittag einen Fiat an dessen rechten, hinteren Seite. Der Tatort war entweder in Großheubach in der Kirchstraße oder in Kleinheubach, in der Seehecke auf einem Parkplatz eines Supermarktes. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Brand verläuft glimpflich

Amorbach. Am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, zerschnitten zwei Frauen dürre Äste eines Nadelbaumes und warfen diese auf einen Grill, um sie zu verbrennen. Dabei entzündete sich der restliche Haufen trockener Äste neben dem Grill, weshalb auch umherliegende Gegenstände und eine angrenzende Wiese in Brand gerieten. Die gerufene Feuerwehr Amorbach konnte den Brand rasch löschen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Die beiden Frauen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.