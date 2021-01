Auch nach Ermahnung durch die Polizei: 14-Jährige trägt keinen Mund-Nasen-Schutz

Aufgrund der anhaltenden Covid19-Pandmie führt die Polizei Miltenberg regelmäßig Kontrollen im Sinne des Infektionsschutzgesetzes durch. Hierbei traf am Freitagnachmittag eine Streifenbesatzung eine 14-Jährige ohne erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung im Bahnhofsgebäude in Miltenberg an. Minuten, nachdem die Jugendliche von den Einsatzkräften mündlich belehrt worden war, wurde sie erneut ohne Maske im Bahnhofsgebäude angetroffen. Da sich die Deliquentin trotz Belehrung nicht an die derzeit geltenden Regelungen nach dem Infektionsschutzgesetz halten wollte, erwartet sie nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei Miltenberg auf die derzeitigen Bestimmungen des Landratsamts Miltenberg zur bestehenden Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung an festgelegten Örtlichkeiten in der Stadt Miltenbergsowie in Transportmitteln des ÖPNV und an dessen Haltestellen und dazugehörigen Gebäuden hin.

Betrunkener Lkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Bürgstadt. Am frühen Freitagabend wurde von einer Zivilstreife der Polizei Miltenberg ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aufgrund seiner extrem langsamen Fahrweise auf der Staatsstraße 2310 zwischen Freudenberg und Bürgstadt einer Kontrolle unterzogen. Hierbei fiel der Streifenbesatzung sofort starker Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,6 Promille. Der 45-Jährige wurde im Anschluss auf die Wache der Polizei Miltenberg sistiert, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Anschluss stellten die Beamten den Lkw-Schlüssel sicher, um die Weiterfahrt zu verhindern. Es stellte sich heraus, dass der Lkw-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der

unbelehrbare Delinquent bereits in einer Vielzahl von Fällen ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ein Fahrzeug geführt hat. Zudem wurde festgestellt, dass keine vorgeschriebene Fahrerkarte genutzt wurde. Da zu vermuten war, dass sich im Lkw Aufzeichnungen über vorangegangene Fahrten befanden, wurde durch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ein Durchsuchungsbeschluss der Wohnkabine des Lkws beantragt, der vom Amtsgericht Aschaffenburg erlassen wurde. Den 45-Jährigen erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Polizei Miltenberg/mm