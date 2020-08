Auch am Sonntag Feuer in Obernau - Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Kurz nach 9.30 Uhr wurde am Sonntagmorgen erneut ein Brand in einem Waldstück, auch diesmal nahe des Industriegebiets "Bollenwald", gemeldet. Rund 300 Quadratmeter standen zwischen der Staatsstraße 2308 und dem Industriegebiet in Flammen. Erst am Samstagabend hatte die Feuerwehr nach Obernau ausrücken müssen.

Da das Feuer frühzeitig entdeckt wurde und die Feuerwehr sofort vor Ort war, konnte der Brand noch in seinen Anfängen eingedämmt und gelöscht werden.

Aufgrund der Häufung der Brandfälle in diesem Bereich in Obernau schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus.

Wer Verdächtiges beobachtet hat oder wem etwas aufgefallen ist, sollte sich mit der Polizei Aschaffenburg, Tel. 06021/-8570 in Verbindung setzen.

Ralf Hettler