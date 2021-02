"Ask me Anything - Polizei sucht Nachwuchs per Instagram

In Zeiten, in denen bedingt durch die Corona-Pandemie klassische Beratungsgespräche an Infoständen, auf Berufsmessen oder persönliche Vorträge in Schulen nicht möglich sind, bietet die Polizei Unterfranken in diesem Jahr ein digitales Format an, um Interessierten zum Thema „Bewerbung und Ausbildung bei der Bayerischen Polizei“ Rede und Antwort stehen zu können.

Am Donnerstag, den 11. Februar 2021, bietet die Polizei Unterfranken in der Zeit von 15:00 - 18:00 Uhr ein interaktives „Ask me Anything“ auf ihrem Instagram-Kanal (https://www.instagram.com/polizeiufr/). Hier kann jeder seine Fragen an eine/einen unserer Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberater richten.

dc/Pressemeldung der Polizei Unterfranken