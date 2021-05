Aschaffenburger Volksfestplatz: Turbulenzen um 18-Jährige im Schrebergarten

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes auf dem Volksfestplatz mussten Beamte der operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg, einen angrenzenden Schrebergarten betreten. In dem Garten hielt sich zu dieser Zeit eine 18-jährige Dame auf, die den Beamten von Beginn an aggressiv gegenüber trat und versuchte diese am Betreten des Gartengrundstückes zu hindern. Nachdem die Frau nicht zur Räson gebracht werden konnte, musste sie von den Polizeibeamten gefesselt werden. In diesem Rahmen trat und spuckte die Frau in Richtung der Beamten. Aufgrund ihres weiterhin aggressiven Verhaltens wurde die Tatverdächtige zur Dienststelle verbracht. Hier trat sie erneut nach den Beamten, wobei eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde. Die 18-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte, Widerstands, Beleidigung und Körperverletzung verantworten.

Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Aschaffenburg. In der Ludwigstraße wurde am Samstagabend der Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer merklich alkoholisiert war. Zudem war sein Fahrzeug nicht versichert. Auf der Dienststelle erfolgte eine obligatorische Blutentnahme. Der 20-jährige Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten

Alkoholisierter Verkehrsteilnehmer in Schweinheim

Aschaffenburg. Gegen 19.45 Uhr touchierte der Fahrer eines Opel in der Seebornstraße einen geparkten VW. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer des Opels nicht unerheblich alkoholisiert war. Neben eine Blutentnahme erfolgte auch die Sicherstellung des Führerscheins. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Parfüm im Wert von über 500 Euro entwendet

Aschaffenburg. In einer Drogerie in der Goldbacher Straße kam es am Samstagnachmittag zu einem Ladendiebstahl. Der Detektiv des Drogeriemarktes konnte einen 19-Jährigen dabei beobachten, wie dieser mehrere Parfümflakons in eine mitgeführte Tasche steckte. Beim Verlassen des Geschäfts wurde der 19jährige durch den Detektiv aufgehalten und der Polizei übergeben. In der professionell manipulierten Tasche des Tatverdächtigen konnten schließlich fünf Flakons im Gesamtwert von über 500 EUR aufgefunden werden.

Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Aschaffenburg. Zehn Flaschen hochprozentigen Alkohols versuchte ein 18-Jähriger aus einem Verbrauchermarkt in der Lange Straße zu entwenden. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes konnte den Tatverdächtigen nach Verlassen des Marktes schließlich aufhalten und der Polizei übergeben. Neben diversen Lebensmitteln konnten insgesamt zehn Flaschen Whiskey bei dem 18jährigen aufgefunden werden. Der Wert des Diebesguts beziffert sich auf etwa 100 EUR.



Unfallflucht in Hösbach

Hösbach. In der Daimlerstraße kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Kleinkraftrad. Gegen 14.15 Uhr befuhr die Fahrerin eines VW die Daimlerstraße in Richtung An der Maas. Die VW Fahrerin überholte einen vorausfahrenden Roller, als dieser unerwartet nach links einlenkte und gegen die hintere Tür des VW prallte. Der Fahrer des Rollers stürzte zunächst Boden. Als die Fahrerin des VW sich nach seinem Wohlbefinden und seinem Namen erkundigte, stieg der gestürzte Zweiradfahrer wieder auf seinen Roller und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 EUR.

Kradfahrer alleinbeteiligt auf der B26 gestürzt

Laufach. Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt der 21-jährige Fahrer eines Kraftrades bei einem Sturz auf der B26. Der junge Mann befuhr mit seiner Suzuki die Bundesstraße von Lohr in Richtung Laufach, als er gegen 14 Uhr in der Schräglage mit der Fußraste die Fahrbahn touchierte und hierdurch zu Fall kam. Bei dem Sturz zog sich der Fahrer leichtere Verletzungen zu. An der Suzuki entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR.

Fahrradfahrer verletzt

Hösbach. In Hösbach kam ein Radfahrer beim Querfeldeinfahren alleinbeteiligt auf einer Wiese zu Sturz. Über sein Mobiltelefon konnte der Gestürzte noch den Rettungsdienst alarmieren. Nach einer kurzen Suche konnte der Mann letztlich verletzt auf einer Wiese, unweit der Staatsstraße 2307 aufgefunden werden. Mit dem Verdacht auf eine Unterarmfraktur, wurde der er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.



mkl/Polizei Aschffenburg