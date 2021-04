Aschaffenburger Volksfestplatz: Sattelzug klemmt 33-Jährigen ein

Der Fahrer eines Sattelzuges versuchte auf dem Parkplatz zwischen zahlreichen parkenden Fahrzeugen hindurch zu rangieren. Der Geschädigte stand an der geöffneten Fahrertüre am BMW eines Bekannten. Der Sattelzug-Fahrer schätzte die Situation wohl falsch ein und blieb mit der hinteren Kante des Aufliegers an der Fahrertüre des BMW hängen. Der 33-Jährige wurde zwischen Türe und Auflieger eingeklemmt. Er kam mit dem Verdacht einer Fußverletzung ins Klinikum Aschaffenburg.

Bei dem Fahrer des Sattelzugs konnten im Verlauf der Unfallaufnahme Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Hier wurde die Fahrerseite stark beschädigt.



Rollerfahrer beleidigt Polizeibeamte

Aschaffenburg. Einer Streifenbesatzung der Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg fiel am Samstag, gegen 20.40 Uhr, in der Dalbergstraße ein sehr lautes Leichtkraftrad auf. Augenscheinlich fehlte ein Teil der Schalldämpferanlage. Der Fahrer transportierte außerdem einen Hund und ein Megaphon, unzureichend beziehungsweise gar nicht gesichert, auf dem Zweirad. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme beleidigte der Fahrer des Zweirads einen Polizeibeamten. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, sowie mehrerer straßenverkehrsrechtlicher Verstöße, eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Einhandmesser bei Kontrolle aufgefunden

Aschaffenburg. Am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr wurden drei Personen aus unterschiedlichen Haushalten in Nilkheim einer Kontrolle unterzogen. Ein 41-Jähriger Mann aus dieser Gruppe führte unerlaubterweise ein Einhandmesser mit. Es wurden Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz, sowie gegen das Waffengesetz, eingeleitet. Das Messer wurde sichergestellt.





Ford beschädigt

Aschaffenburg. In der Nacht von Freitagabend 21.30 Uhr bis Samstagmorgen 8 Uhr, wurde ein blauer Ford, welcher in der Herrleinstraße geparkt war, beschädigt. Sämtliche Scheibenwischer wurden verbogen oder sogar abgebrochen. Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise geben können, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

