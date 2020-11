Aschaffenburger Polizist mit "Goldenem Lebensretterherz" ausgezeichnet

Das war am 1. Juli geschehen: Zwischen Eschau und Wildensee war eine Frau mit ihrem Auto verunglückt. Xaver Pelz fuhr auf dem Weg zur Arbeit an der Unfallstelle vorbei. Er sah Rauch aus einer Böschung herausziehen und stoppte seinen Wagen. Unten in der Böschung lag ein Auto teils auf dem Dach. Der Wagen brannte, die Fahrerin saß drin und konnte sich nicht bewegen. Pelz zögerte keine Sekunden. "Ich hatte keinen Handy-Empfang und wusste: Jetzt bist du alleine", sagte er laut Pressesprecher Michael Zimmer während der Feierstunde. "Ich hätte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können, einfach an der Straße stehen zu bleiben und auf die Feuerwehr zu warten", sagte er wenige Tage nach dem Unfall der Main-Echo-Reaktion.

Frau aus brennendem Fahrzeug befreit: Retter Xaver Pelz spricht über seinen mutigen Einsatz

Ungeachtet der Gefahr öffnete Pelz die Fahrertür des zerstörten Autos und zog die Fahrerin aus dem Wagen. Anschließend trug er sie aus dem Gefahrenbereich hoch zur Straße. Dort hatten mittlerweile weitere Autofahrer gehalten, um zu helfen. Einer von ihnen fuhr aus dem Funkloch heraus und informierte die Rettungskräfte.

Die brachten die 76 Jahre alte Frau aus dem Unfallwagen nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Sie hatte keine nennenswerten Verletzungen erlitten. Wohl aus medizinischen Gründen hatte sie die Kontrolle über ihr Auto verloren.

Während der Feierstunde im Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg sagte der Lebensretter laut Pressesprecher Zimmer: "Es ist interessant, wie das Leben so spielt und wie viel Zufall dabei war. Genau an diesem Tag bin ich ausnahmsweise eine Stunde früher als sonst dort vorbei gefahren.“ Polizeipräsidenten Gerhard Kallert überreichte ihm das "Goldene Lebensretterherz", eine Auszeichnung der Polizei, mit den Worten: "Die Tatsache, dass Sie nicht gezögert haben, hat Leben gerettet." mai