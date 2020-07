Aschaffenburger Polizei hilft hilflosem Rentner nach Hause

Ohne ausreichenden Führerschein mit Roller erwischt

Am Mittwoch um 21:00 Uhr beobachtete eine Polizeistreife einen Rollerfahrer der Marke Vespa, welcher die Bundesstraße 26 stadteinwärts befuhr. Hierbei erreichte das Zweirad Geschwindigkeiten von über 70 km/h. Höhe Schönbusch in der Darmstädter Straße erfolgte die Anhaltung und Überprüfung des 37-jährigen Fahrers. Er konnte lediglich eine Fahrerlaubnis der Klasse B und nicht die erforderliche A-Klasse vorweisen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der einsichtige „Verkehrssünder“ schob sein Gefährt nach Hause, Anzeige wird vorgelegt.

Angetrunken am Steuer unterwegs

Gegen 22:30 Uhr wurde auf einem Parkstreifen am Schönbusch von mehreren Streifen eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei wurde auch die 36-jährige Lenkerin eines Pkw VW angehalten. Hierbei fiel bei ihr starker Alkoholgeruch auf. Ein freiwilliger Alcotest ergab einen Wert von über 1 Promille. Das Auto wurde verkehrssicher abgestellt und von einem Arzt auf der Wache eine Blutentnahme durchgeführt.

Radfahrer kollidiert mit Metallpfosten

Goldbach. Am Mittwoch um 06:45 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Rennrad den Fahrradweg der Bundesstraße 26 in Richtung Hösbach. Offensichtlich aufgrund der noch tief stehenden Sonne kollidierte er mit dem Masten einer Lichtzeichenanlage und verletzte sich hierbei schwer an der rechten Hand. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Schaden war nicht festzustellen.

Fahrerlaubnis abgelaufen

Stockstadt. Bei der Überprüfung des 55-jährigen Fahrers eines Lastwagens mit Anhänger auf der B 469 am Mittwoch um 11:20 Uhr stellten die Ordnungshüter fest, dass dessen Fahrerlaubnis der Klasse CE seit 2019 abgelaufen war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis folgt.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg