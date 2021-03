Aschaffenburger Parkhaus: Feuerwehr befreit Uhu

Ein Uhu hat sich in das Parkhaus Elisenpalais verirrt. Feuerwehrleute konnten das Tier einfangen und wieder in der freien Wildbahn aussetzen.

Robert Utz, Feuerwehr Aschaffenburg, mit dem Uhu

Da das Parkhaus mit Netzen und Gittern versehen ist, war der Uhu wohl – ohne ein Ticket zu ziehen – über die Zufahrt hinein geflogen, vermutet Claus Ullrich, Sachgebietsleiter des Amts für Brand- und Katastrophenschutz bei der Stadt Aschaffenburg. Um 6.38 Uhr wurde die Feuerwehr unter dem Stichwort »Tierrettung klein« alarmiert, sodann rückten zwei Wehrleute an.

Als das Tier beim Versuch, dem Parkhaus zu entkommen, an einem der Parkaus-Netze hing, nutzen die Wehrleute die Gelegenheit: Sie fingen das Tier mit einem Kescher, den auf dem Bild Wehrmann Robert Utz hält.

In einem Tierfangkarton brachten die Retter den Vogel nach draußen und fuhren mit ihm ein Stück weg. An geeigneter Stelle ließen sie ihn in die Freiheit zu entlassen. Der nicht beringte Uhu befand sich, so schildert es Claus Ullrich, zunächst in Schockstarre. Nachdem er sich aber akklimatisiert hatte, flog er davon. nle