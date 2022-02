Aschaffenburger Innenstadt: Betrunkene fahren Auto und provozieren Streit

Er und sein ebenfalls betrunkener Beifahrer gerieten in Streit mit mehreren Jugendlichen. Anschließend gingen sie in den Supermarkt und benahmen sich dort daneben. Als beide Trunkenbolde den Supermarkt verließen, verständigten aufmerksame Passanten die Polizei und hinderten die stark alkoholisierten Männer am Wegfahren. Durch das beherzte Handeln der Passanten konnten beide Männer durch die eintreffenden Streifenbesatzungen gestellt werden. Der 41-jährige Fahrzeugführer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wurde wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. Der 30-jährige Beifahrer verhielt sich so aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen und ausgenüchtert werden musste.

Unfall in Heigenbrücken

Am Samstag, gegen 20.10 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw von Jakobsthal in Richtung Heigenbrücken auf der Kreisstraße AB 23. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr geradeaus in den Graben. Es kollidierte mit verschiedenen Verkehrszeichen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Gartenhütte brennt

In Großostheim kam es am Samstagabend zum Brand einer Gartenhütte, welcher auf die Außenfassade der Gartenhütte übergriff. Die Freiwillige Feuerwehr Großostheim war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg führt Ermittlungen zur Brandursache.

Polizei Aschaffenburg: Tel.: 06021/857-0

Meldungen der Polizei Aschaffenburg

Unfall mit Verletzten

Mömbris. Am Samstag gegen 10:45 Uhr befuhr ein 77jähriger Opel-Fahrer die ST2309 in Richtung Reichenbach. Auf Höhe der Kreuzung „Zum Klinger“ wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden VW-Fahrer wodurch es zum Frontalzusammenstoß kam.

Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde anschließend durch die Feuerwehr Mömbris von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt.

Sachschadensunfall

Kahl. Samstagnachmittag gegen 17 Uhr befuhr ein 24jähriger Chevrolet-Fahrer die Königsberger Straße. Beim Abbiegen in eine Hofeinfahrt übersah er einen entgegenkommenden 18jährigen Dacia-Fahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro.

Polizei Alzenau Tel. 06023 944-0

Meldungen der Polizei Alzenau